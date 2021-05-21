برعاية مصرية.. بدء هدنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - علت أصوات التكبيرات والتهليل فى كل مدن قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية.

وتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار متبادل و متزامن في قطاع غزة، برعاية مصرية,اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو بتوقيت فلسطين.

من جانبه وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب و المناطق الفلسطينية لمتابعة إجراءات التنفيذ و الإتفاق علي الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ علي إستقرار الأوضاع بصورة دائمة.