شكرا لقرائتكم خبر عن نائب نقيب صحفيين فلسطين: نشكر مصر والرئيس السيسى على الوقوف بجانبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينين، إن جهود مصر أسفرت عن وقف إطلاق النار من قبل العدوان الاسرائيلى الذى كان يسعى لتغير الواقع على الأرض، وأن الشعب الفلسطينى يشكر جمهورية مصر العربية والرئيس عبد الفتاح السيسي على وقوفه بجانب الشعب الفلسطينى تجاه هذا العدوان.

وأضاف الأسطل، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى، أن عناوين الصحف الفلسطينية ستتحدث اليوم عن الجهود المصرية التى نجحت فى وقف العدوان على الشعب الفلسطينى وعن الساعات الأخيرة للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وعن جهود الحل الشامل للقضية الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعن إعادة إعمار ما دمره العدوان الغاشم فى قطاع غزة.

وأشار إلى أنه ليس غريبًا على مصر الوقوف بجانب الشعب الفلسطينى، فمصر قدمت العديد من الشهداء فى الدفاع عن القضية الفلسطينية فى العديد من الحروب.