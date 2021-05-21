المبعوث الأممي يرحب بوقف إطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - د ب أ:

رحب تور وينسلاند، مبعوث الأمم المتحدة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة.

وقال وينسلاند في وقت مبكر من اليوم الجمعة عبر تويتر إنه يعرب عن "تعازيه الخالصة لضحايا العنف وأحبائهم".

كما شكر مصر وقطر على جهودهما مع الأمم المتحدة في التوسط في الاتفاق الذي أنهى 11 يومًا من القتال.

وتابع "العمل من أجل بناء فلسطين يمكن أن يبدأ الآن".

من ناحية أخرى، خرج الفلسطينيون من سكان قطاع غزة إلى الشوارع للاحتفال بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل.

ومع بدء سريان وقف إطلاق النار في الساعة 0200 من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (2300 الخميس بتوقيت جرينتش)، دبت الحياة في شوارع غزة مرة أخرى ، حيث خرج الناس من منازلهم في الليل لأول مرة منذ بدء الحرب، وهم يهتفون "الله أكبر".