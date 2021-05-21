بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 16 في انقلاب ميكروباص بزراعي البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتي، بمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

المصابون هم: محمود فوزي جبر 31 عامًا، تقى عاطف أحمد صقر 28 عامًا، خديجة محمود فوزي "عام"، حبيبة محمود فوزي بكر عمر "شهرين" صابرين إسماعيل العسكري 40 عامًا، مصطفى عبد الرازق إسماعيل 26 عامًا، منى رمضان عوض سامي 23 عامًا، وولاء السيد عبد المولى خليل 17 عامًا.

كما أصيب مصطفى عبد الرازق اسماعيل 26 عامًا، سالم خضر عوض 50 عامًا، حسونة إسماعيل أحمد 30، صابحة محمد عبد الرحيم 62 عامًا، سعاد صلاح خضر عوض 25 عامًا، هدير عوض صالح 25 عامًا، أمنية سالم نصر 18 عامًا، ألفت دربالة خضر 16 عامًا، ومجهول الهوية 16 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، كما تبين وفاة معتز حلمي الجرجاوي 28 عامًا، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.​