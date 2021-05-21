رومانيا تضبط 1.5 طن من الهيروين مصدرها إيران

أعلنت السلطات الرومانية أمس الخميس أنّها ضبطت في ميناء كونستانتا (جنوب شرق) ما يقرب من 1500 كيلوجرام من الهيرويين مهربّة من إيران، في واحدة من أضخم عمليات تهريب المخدّرات التي يتمّ إحباطها في السنوات الأخيرة في دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي.

وقالت النيابة العامة الرومانية المتخصصة بمكافحة المافيا في بيان إنّ زنة شحنة الهيرويين المضبوطة بلغت 1452 كيلوجراما وكانت مخبّأة في حاوية شحن مليئة بمواد بناء، مشيرة إلى أنّ الوجهة النهائية لهذه المخدّرات كانت أوروبا الغربية وتناهز قيمتها لو قدّر بيعها في السوق السوداء بالتجزئة حوالى 45 مليون يورو.

وأضاف البيان أنّ «هذه عملية ضبط تاريخية، هي ثاني أضخم عملية ضبط في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة».