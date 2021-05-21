غوتيريش يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ 31 دقيقة

آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 4:36 صباحًا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، داعيا كافة الأطراف المعنية إلى الالتزام به.

وقال غوتيريش للصحفيين: “أرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل بعد 11 يوما من الأعمال العدائية”.

وأضاف: “أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، والذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجر يوم الجمعة”.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع قطاع غزة بعد 11 يوما من القصف المتبادل.

وأشارت في بيان لها، إلى أن “القاهرة أبلغت الفصائل الفلسطينية رسميا، أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الثانية فجرا وسيكون متزامنا ومتبادلا”.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة الثانية من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد تصعيد عسكري استمر بينهما لمدة 11 يوما.

وقبل دقائق من بدء وقف القتال، أطلقت فصائل فلسطينية دفعة صواريخ جديدة من غزة على جنوبي إسرائيل، التي شنت بدورها غارة على القطاع.

ووافقت إسرائيل وحركتا حماس والجهاد مساء الخميس على وقف لإطلاق النار، بعد جهود مصرية نجحت في إقناع الطرفين بالتهدئة.