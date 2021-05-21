السيسي يشكر بايدن لدوره في إنجاح التهدئة بغزة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 04:09 صباحاً - منذ 38 دقيقة

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن شكره لنظيره الامريكي جو بايدن لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة.

وكتب الرئيس السيسي في منشور له علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة:.

وأضاف الرئيس السيسي: “وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين جميع الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة”.

وتابع: “وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة، فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي بايدن، لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة”.

وبدأ في تمام الثانية فجر الجمعة بالتوقيت المحلي الفلسطيني، الواحدة بتوقيت مصر، سريان اتفاق وقف في قطاع غزة بين إسرائيل وفلسطين بحسب المبادرة المصرية.