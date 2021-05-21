المسبار الصيني يرسل أولى صوره من المريخ وإلغاء مهمة فضائية في اللحظات الأخيرة

19 مايو , 2021

في يوم مفعم بالأنباء المثيرة، أرسل مسبار المريخ الصيني (تيانون1-) أول صور يتلقطها من سطح الكوكب الأحمر، في الوقت الذي أضطرت فيه البلاد إلى إرجاء خططها بشأن إقامة محطة صينية في الفضاء.

ونشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية اليوم الأربعاء، صورتين ومقطعي فيديو من التقاط مسبار المريخ الصيني (تيانون1-) أثناء وبعد أول هبوط للبلاد على سطح الكوكب الأحمر.

وفي 15 أيار/مايو، هبطت مركبة الهبوط، التي تحمل مركبة طوافة لمهمة (تيانون1-)، في الجزء الجنوبي من يوتوبيا بلانيتيا، النصف الشمالي للمريخ، ليصبح أول مسبار صيني يهبط على كوكب آخر غير الأرض، بحسب وكالة الصين الجديدة شينخوا.

وتم التقاط الصورة الأولى، وهي بالأبيض والأسود، بواسطة كاميرا خاصة لتجنب العوائق، وهي مثبتة أمام الطوافة، وتظهر التضاريس الخاصة بالاتجاه الأمامي للمركبة الطوافة بوضوح في الصورة، ويظهر أفق المريخ منحنيا بسبب العدسة واسعة الزوايا.

وتم التقاط الصورة الثانية، وهي ملونة، بواسطة كاميرا الملاحة المثبتة في الجزء الخلفي من المركبة الطوافة. وتظهر التربة والصخور الحمراء على سطح المريخ بوضوح في الصورة.

كما أرسل المسبار مقطع فيديو التقطته كاميرا مثبتة على المركبة المدارية، يوضح كيف انفصلت مركبة الهبوط والمركبة الطوافة عن المركبة المدارية في أثناء عملية الهبوط. وإثر عملية الهبوط التي تمت على سطح المريخ يوم السبت، تصبح الصين ثاني دولة تهبط بنجاح على جار الأرض.

وعملت بكين بشكل مطرد من أجل توسيع برنامجها الفضائي على مدار الأعوام القليلة الماضية، ولديها مهام مقررة لعقود قادمة. وقد بدأ العمل في إنشاء محطة صينية في الفضاء أواخر نيسان/أبريل الماضي، عندما أطلقت بكين الصين الوحدة الأساسية لمحطّتها المقررة في مشروع طموح من شأنه أن يسمح لبكين بتأمين وجود دائم لروّادها في الفضاء.

وأطلقت بكين وحدة "تيانهي"، التي تعد أولى المكونات الثلاثة للمحطة، والتي تزن 22 طنا، بواسطة الصاروخ "لونج مارش 5 بي" من مركز الإطلاق وينتشانج في جزيرة هاينان الاستوائية الجنوبية.

وألغت سلطات الفضاء الصينية في اللحظات الأخيرة اليوم إطلاق الصاروخ "لونج مارش 5 بي"، والذي كان مقررا في وقت مبكر غدا الخميس، بسبب مشكلات فنية. وسوف يتم تحديد موعد آخر للإطلاق.

وكان من شأن المهمة الجديدة توصيل إمدادات لوحدة "تيناهي"، وهي الثانية من 11 مهمة تهدف إلى تجميع محطة الفضاء الصينية "تيانجونج"، والتي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول نهاية عام 2022.