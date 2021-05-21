الشرطة الألمانية تلقي القبض على رجل خطّط للهجوم على معبد يهودي

19 مايو , 2021

ألقت الشرطة الألمانية في ولاية بريمن، القبض على رجل يعتقد أنه كان يعتزم شن هجوم على معبد يهودي في الولاية الواقعة شمالي ألمانيا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم شرطة بريمن:" في الوقت الراهن تحقق الشرطة مع شخص، ولا يزال من السابق لأوانه إعطاء تقييم للواقعة".

كانت متحدثة باسم وزارة الداخلية في الولاية أكدت واقعة القبض على الرجل، وأشارت إلى إجراء تحقيقات للاشتباه في قيامه بالتخطيط لشن هجوم على المعبد اليهودي، لكنها أشارت إلى أن الملابسات لا تزال "غامضة"،

وأضافت أنه يجري الآن استجوابات ومن المحتمل الإعلان عن التفاصيل غدا الخميس.

وبحسب مجلة "دير شبيجل"، يبلغ الرجل المقبوض عليه 42 عاماً، وقالت المجلة إن الشرطة شددت من إجراءاتها الأمنية قبالة معابد بريمن.