السيسي يشكر بايدن لدوره في "إنجاح" المبادرة المصرية بشأن غزة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

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قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، شكره لنظيره الأمريكي جو بايدن، لدوره في ”إنجاح“ المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.



وقال السيسي، في منشور له عبر حسابه في فيسبوك: ”تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه“.

وأضاف: ”كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية، وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الإستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة“.