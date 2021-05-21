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إنقاذ 36 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل التونسية 

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الدمام - شريف احمد - أنقذت دورية لجيش البحر التونسي 36 مهاجرًا غير شرعي غرق مركب يقلهم قبالة السواحل التونسية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها أمس، أن المهاجرين غير الشرعيين صعدوا على منصة بترولية في الجرف القاري التونسي، قبل أن يغرق مركبهم بالمكان وصرحوا بأنهم أبحروا من السواحل الليبية بنيّة الاتجاه نحو الأراضي الأوروبية.

وأكدت المصادر أنهم توجهوا بالمهاجرين غير الشرعيين إلى القاعدة البحرية بصفاقس جنوب تونس، لتسليمهم إلى السلطات الأمنية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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