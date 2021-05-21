شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 21 شخصا في هجمات بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون، أمس الخميس: إن ما لا يقل عن 21 مدنيًا قتلوا في عدة هجمات بأفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت ولاية هلمند في جنوب أفغانستان، صباح الخميس، انفجارًا أسفر عن مقتل عائلة كاملة، بينما سيطرت حركة طالبان على مدينة بشرق البلاد.

وقال عبدالأحد حازم رئيس إدارة الصحة بإقليم هلمند: «إن سيارة اصطدمت بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق في لاشكر جاه عاصمة الإقليم بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل 12 فردًا من أسرة واحدة»، وأضاف «إن أربعة آخرين أصيبوا في الحادث».

وقال زالماي كريمي المتحدث باسم حاكم إقليم غور: «إن انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق أودى بحياة أربعة أفراد من أسرة واحدة غرب البلاد، أثناء استقلالهم دراجة بخارية بفيروز كوه».

وأضاف كريمي «إن خمسة مدنيين قتلوا في حادثين آخرين بعاصمة الإقليم، مساء الأربعاء، منهم اثنان بقنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق، في حين قتل ثلاثة أثناء توجههم إلى إقليم هيرات المجاور».