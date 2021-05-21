رشقات صاروخية محدودة وغارات إسرائيلية تستبق "الهدنة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ بين إسرائيل والفلسطينيين عقب 11 يوم من التصعيد المتبادل.

وبالمقابل فقد أفادت مصادر فلسطينية عن غارتين إسرائيليتين على مواقع شمالي قطاع غزة وجنوبه.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق صواريخ من القطاع.



ولوحظ إن رشقات الصواريخ كانت صغيرة مقارنة مع ما كانت عليه خلال الأيام الـ 11 الماضية.



وأشارت الهيئة العامة للبث إنه تم تسجيل سقوط صاروخ على منطقة "أشكول" الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل.



وقالت نجمة داود الحمراء في تغريدة على تويتر إن طواقمها قدمت الإسعافات لإسرائيلي أصيب بجروح طفيفة نتيجة السقوط الصاروخي على "أشكول".



وبانتظار دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فقد قال موقع (واللا) الإسرائيلي إن "جميع قادة الأجهزة الأمنية يتواجدون في مقر وزارة الدفاع وعلى رأسهم وزير الدفاع بيني جانتس ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي".



وأضاف "هناك حالة ترقب عالية جدا".



من جانبها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، إنها قصفت غلاف غزة برشقات صاروخية رداً على الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة".



وأفادت مصادر محلية في غزة عن قيام الطيران الإسرائيلي بشن غارتين على شمال قطاع غزة وجنوبه، ولم يتم الإعلان عن إصابات بشرية.