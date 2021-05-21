"مقصلة" العقوبات الأمريكية تطال اثنين من قادة الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على اثنين من قادة مليشيا الحوثي في اليمن لقيادتهما هجوماً للاستيلاء على مدينة مأرب.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "أدرجنا اثنين من قيادات مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب لدورهما في زعزعة استقرار اليمن ومفاقمة أزمته الإنسانية".



وأضاف: "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يطالبان بإنهاء هجوم الحوثيين على مأرب بشكل فوري".

ودعا إلى محاسبة مليشيات الحوثي على أفعالها التي تطيل أمد الصراع في اليمن وتقوض جهود السلام.

وتابع: "مليشيات الحوثي تتلقى دعمًا كبيرًا من إيران لاستهداف المدنيين والبنية التحتية في اليمن".



وأكد أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في اليمن، مطالبا مليشيات الحوثي بالانخراط في جهود السلام.

الموفد الأمريكي

وفي وقت سابق أعلن الموفد الأمريكي المكلّف ملفّ اليمن تيم ليندركينغ تجاه بلاده لفرض عقوبات على قادة من مليشيا الحوثي.

وأعرب الموفد الأمريكي عن أسفه لغياب الحوثيين عن مباحثات وقف إطلاق النار الأخيرة.

وأكد ليندركينغ على أن وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها، معتبرا أن هجوم الحوثي على مأرب "لا طائل منه".

وقال إن الأطراف الدولية تبذل جهودا مع مليشيا الحوثي لإيقاف الهجوم على مأرب، لكن المليشيات لا تملك أي خطوة إيجابية للتعامل مع الحل.