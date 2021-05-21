بايدن يرى "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم" بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الخميس باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّلت إليه إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة برعاية القاهرة، معتبراً أنّه يمثّل "فرصة حقيقية لإحراز تقدّم" بعد 11 يوماً من القصف المتبادل بين الجانبين.

وقال بايدن في خطاب مقتضب ألقاه من البيت الأبيض "أعتقد أنّ لدينا فرصة حقيقية لإحراز تقدّم وأنا ملتزم العمل في سبيل ذلك"، مشيداً بالدور الذي أدّته القاهرة للتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولة العبرية والفصائل الفلسطينية في القطاع المحاصر.