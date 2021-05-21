محكمة كندية تحمل إيران مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 مايو 2021

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قضت محكمة في مقاطعة أونتاريو الكندية، الخميس، بأن إيران مدينة بتعويضات لعائلات رفعت دعاوى قضائية بعدما أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية في يناير كانون الثاني 2020، عقب وقت قصير على إقلاعها من طهران.



وخلصت محكمة العدل العليا في أونتاريو إلى أن الهجوم الصاروخي كان عملا إرهابيا متعمدا، استنادا بشكل أساسي على أدلة مكتوبة قدمها محامون يمثلون عائلات بعض الضحايا.

ولم تدافع إيران عن نفسها في المحكمة. ولم يرد مكتب في واشنطن يتولى الشؤون القنصلية للإيرانيين في كندا على اتصالات ورسالة بالبريد الإلكتروني.

ولم يصدر القاضي حكما في شأن التعويضات على أن يتم التعامل معها في جلسة لاحقة. وطلبت الدعوى عند رفعها في البداية تعويضا لا يقل عن 1.5 مليار دولار كندي (1.2 مليار دولار).

وقالت الحكومة الإيرانية إن إسقاط الطائرة كان "خطأ كارثيا" ارتكبته قوات كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.

وارتبط ما يصل إلى 138 فردا من بين 176 كانوا على متن الرحلة بصلات في كندا.