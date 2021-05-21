شكرا لقرائتكم الشرق الأوسط وزير خارجية فلسطين: حكومة إسرائيل لا تؤمن بحل الدولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الخميس، إن "إسرائيل ترتكب جرائم ضد المدنيين"، معتبراً أنها "هي المسؤولة عن العنف".

جاء ذلك في كلمة ألقاها المالكي خلال الاجتماع الخاص والاستثنائي الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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وشرح المالكي قائلاً إن "إسرائيل تحاول طمس الهوية العربية للقدس.. إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين من الشيخ جرّاح"، مجدداً الدعوة "لضرورة احترام الوضع القائم في القدس".

وأضاف أن "إسرائيل مصرة على ارتكاب الجرائم وقتل الأبرياء"، معتبراً أن "الحكومة الإسرائيلية لا تؤمن بحل الدولتين.. وهي خرقت جميع الاتفاقيات".

وتابع المالكي: "آن الأوان لاتخاذ تدابير فورية لحماية الشعب الفلسطيني".

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من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس إن استمرار إطلاق النار بين الاسرائيليين والفلسطينيين "غير مقبول"، مضيفاً أن "الاشتباكات يجب أن تنتهي على الفور".

وأضاف: "لقد صدمت بشدة لاستمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة"، والذي أسفر عن مقتل 230 فلسطينياً، من بينهم 65 طفلاً.

كما اعتبر أن "استمرار إطلاق الصواريخ العشوائية من قبل حماس وجماعات مسلحة أخرى على تجمعات سكانية في إسرائيل.. غير مقبول أيضاً" وقد خلف 12 قتيلًا بينهم طفل.