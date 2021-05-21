شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أمريكا ملتزمة مع المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة لغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الخميس، في كلمة له عقب إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية وعاجلة لغزة، مؤكداً أن هناك فرص لإحراز تقدم في هذا الملف.

وأوضح بايدن أنه تحدث 6 مرات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، والسلطة الفلسطينية، قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير، مشيرا إلى أن المحادثات أكدت على ضرورة وقف الأعمال العدائية.

وأشار بايدن إلى أن المحادثات شملت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلاً: إن مصر بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير.

وشدد بايدن على أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين يمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في القضية.