شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ترحب بـ «مؤشرات إيجابية» للعلاقات مع واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الكرملين أمس الخميس ب«مؤشرات إيجابية» في ما يتعلق بالعلاقات مع واشنطن بعد أول لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الايسلندية ريكيافيك.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين «اللقاء بحد ذاته مؤشر إيجابي» مذكراً بأن لافروف وصفه ب«البناء».

كما اعتبر المتحدث باسم الكرملين «مؤشراً إيجابياً» تخلي واشنطن عن فرض عقوبات على الشركة الرئيسية المشاركة في بناء خط أنابيب نورد ستريم 2 بين ألمانيا وروسيا.

ولقاء لافروف وبلينكن الأربعاء في ريكيافيك على هامش انعقاد مجلس المنطقة القطبيّة الشماليّة هو الأول بين المسؤولين منذ وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني.

وقال بيسكوف «من الواضح أن هذه العملية لن تكون سهلة. تراكمت العديد من المشاكل»، موضحاً أن هذه المحادثات «ستساهم بالتأكيد في التحليل الجاري في موسكو للقاء المرتقب بين الرئيسين» فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وكان وزيرا الخارجيّة الروسي والأمريكي دعوا خلال أوّل لقاء بينهما، في ريكيافيك، إلى التعاون وإجراء حوار «صادق». وصرّح بلينكن «رؤيتنا هي أنّه إذا تمكّن قادة روسيا والولايات المتحدة من العمل بشكل متعاون سيكون العالم مكاناً أكثر أمناً».

من جهته، قال لافروف «نحن مستعدّون لمناقشة كلّ الأمور، بلا استثناء، شرط أن يكون النقاش صادقاً وأن يقوم على الاحترام المتبادل».

وتوجّه لافروف إلى بلينكن قائلاً إنّ «نهجنا مختلف جدّاً في ما يتعلّق بتحليل الوضع على الساحة الدوليّة» لكنّ الأمر «الأكثر أهمّية هو أننا نحاول أن نستخدم الإمكانات الدبلوماسيّة إلى أقصى حدّ، وأنا أُقدّر بشدّة أنّكم تُظهرون مثل هذه الإرادة ».

وأبدى لافروف استعداد موسكو ل«إزالة الأنقاض» الموروثة من الإدارات الأمريكيّة السابقة، لا سيما في ما يتعلّق ب«عمل البعثات الدبلوماسيّة» المشتركة التي لا توفّر حاليّاً سوى خدمات بالحدّ الأدنى بسبب عمليّات الطرد المتبادلة للدبلوماسيين.

ونقلت وكالات أنباء روسيّة عن لافروف قوله بعد اجتماعه مع بلينكن «بدا النقاش بنّاءً بالنسبة إليّ».

وأضاف وزير الخارجيّة الروسي أنّ روسيا والولايات المتحدة «تُدركان الحاجة إلى وضع حدّ للمناخ غير السليم الذي نشأ في العلاقات بين موسكو وواشنطن خلال السنوات الأخيرة».

كما شدّد لافروف على مقترح روسيا «بدء حوار بشأن جميع جوانب الاستقرار الاستراتيجيّ».

(وكالات)