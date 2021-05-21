شكرا لقرائتكم خبر عن عبوة ناسفة تودي بحياة 16 مدنياً شمالي مالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - رويترز

أعلن الجيش المالي، الخميس، مقتل 16 مدنياً، وإصابة آخرين في شمالي البلاد، بعدما اصطدمت مركبة كانوا يستقلونها بعبوة ناسفة.

وأوضح المتحدث العسكري سليمان ديمبيلي، أن الواقعة حدثت في وقت متأخر، من مساء الأربعاء، قرب مدينة جاو، في منطقة يشن فيها مسلحون لهم صِلات بتنظيم «القاعدة» هجمات على مدنيين، وعلى جنود من مالي، ومن فرنسا، ومن قوات حفظ السلام الأممية. ولم يحدد المسؤول الجهة المسؤولة عن زرع العبوة الناسفة.

وتعاني مالي من أعمال عنف من جماعات متشددة منذ عام 2012 عندما استغلت تلك جماعات انتفاضة للانفصاليين الطوارق في الشمال. وامتد العنف منذ ذلك الحين لدول أخرى في منطقة الساحل غربي إفريقيا، على الرغم من استجابة عسكرية دولية باهظة الكلفة للتصدي لتلك الجماعات.