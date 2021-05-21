شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشدد على ضرورة تسهيل وصول اللقاحات إلى إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت دولة الإمارات التزامها بالعمل مع الشركاء لتعزيز الأمن والسلام في إفريقيا، خلال عضوية مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.

جاء ذلك في البيان الخطي لدولة الإمارات خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن رفيع المستوى برئاسة وانج يي، وزير خارجية الصين، الذي تترأس بلاده المجلس لشهر مايو/ أيار 2021، والتي عقدت من خلال الاتصال المرئي. وناقش المجلس معالجة الأسباب الجذرية للنزاع في إفريقيا في ظل التعافي من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وشددت دولة الإمارات على ضرورة تسهيل الوصول إلى اللقاح للتمكن من التغلب على جائحة «كوفيد-19»، وسلطت الضوء على المبادرات التي تشمل توفير اللقاح والدعم اللوجستي لمرفق «كوفاكس»، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى سهولة الوصول إلى اللقاح، إضافة إلى الشراكة بين موانئ دبي العالمية «واليونيسيف» لدعم تسهيل الحصول على لقاح «كوفيد-19»، حيث تواصل دولة الإمارات عملها الدؤوب في إرسال المساعدات الطبية إلى أكثر من 25 دولة إفريقية، ودعمها المستمر لجهود الإغاثة العالمية للأمم المتحدة في ظل تواجد أكبر مركز لوجستي تابع للأمم المتحدة في دبي.

وأعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء التأثير السلبي لجائحة «كوفيد-19» في فئة الشباب في إفريقيا، والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن عدم توفر الوظائف لهم، حيث قامت دولة الإمارات بالاستثمار بقيمة 500 مليون دولار في اقتصاد الدول الإفريقية، مع التركيز على الشباب والتحول الرقمي من خلال «كونسورتيوم من أجل إفريقيا»، الذي تم الإعلان عنه في فبراير/ شباط 2020.

وتطرقت دولة الإمارات إلى أهمية مكافحة الإرهاب الذي يعد أحد أسباب النزاع في القارة الإفريقية، وكذلك في منطقة الساحل، مؤكدة التزامها بالجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، ودعمها للقوة المشتركة التابعة لمجموعة الساحل، والتي تشمل كلية الدفاع في موريتانيا. كما تطرقت دولة الإمارات إلى أهمية الاستثمار في التنمية لتحقيق السلام، ويشمل التعجيل في توسيع نطاق الحلول للتكيُف الشامل مع تغير المناخ وتركيز جهود الأمم المتحدة الإنمائية في المناطق الضعيفة، حيث انضمت دولة الإمارات إلى عدد من الدول لإطلاق مهمة الابتكار الزراعي للمناخ الذي يهدف إلى تحفيز المزيد من الاستثمار في الزراعة المُراعية للمناخ، كما أنها تدعم مبادرة «يداً بيد» التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية الزراعية في البيئات الهشة.

واختتمت دولة الإمارات بيانها بالتأكيد على ضرورة مواصلة جهود الأمم المتحدة لتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في القارة الإفريقية مثل الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، لمواجهة تحديات السلام والأمن المعقدة، وكذلك الأسباب الجذرية للنزاع، مشددة على أهمية تمكين المرأة وإشراكها في عملية صنع القرار وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية والفعالة في جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن، كما أشارت في هذا الصدد إلى «مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن»، حيث تم تدريب أكثر من 100 امرأة من المنطقة الإفريقية بهدف زيادة تمثيل المرأة في قطاع الأمن.

وكان مجلس الأمن الدولي شدد، أمس الأول الأربعاء، في بيان تم تبنّيه بالإجماع، على ضرورة زيادة المساعدات لإفريقيا لتعزيز تصديها لجائحة «كوفيد 19»، خصوصاً على صعيد اللقاحات، معتبراً أن حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في القارة غير كافية.

وجاء في البيان الذي تم تنبيه خلال جلسة وزارية حول السلم والأمن في إفريقيا عُقدت عبر الفيديو بدعوة من الصين، أن «مجلس الأمن يعتبر أن تلقي إفريقيا 2% فقط من مجمل اللقاحات التي تم توزيعها على مستوى العالم، مثير للقلق».

وتابع البيان: «يجب إتاحة التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات النوعية والآمنة والفاعلة بشكل عادل للجميع، ولا سيما الأكثر ضعفاً، بكلفة معقولة من أجل مكافحة كوفيد 19».

وأوضح النص أن مجلس الأمن «يدعو الدول المتقدمة والجهات ذات المقدرة إلى تسريع منح الجرعات اللقاحية الآمنة والفاعلة للبلدان الإفريقية التي تحتاج إليها».

إلا أن البيان شدد أيضاً على «ضرورة تعزيز الدعم للبلدان الإفريقية، خصوصاً تلك التي تشهد نزاعات، وكذلك للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، لتمكين هذه البلدان من التعافي من الجائحة، ومن إعادة البناء بشكل أفضل، بما يتيح إيجاد ظروف أكثر عدلاً وأكثر مساواة وأكثر إنصافاً وأكثر شمولاً».

والأسبوع الماضي، أعرب مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، التابع للاتحاد الإفريقي، عن أمله بحصول انفراج على صعيد تسليم الجرعات اللقاحية المضادة ل«كوفيد 19» في القارة في مطلع الربع الثالث من العام. (أ.ف.ب،وام)