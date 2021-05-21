شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط تسللات المتمردين في عبس والبيضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس الخميس، أن قواته كسرت هجوماً شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية، على مواقع عسكرية في جبهة بني حسن بمديرية عبس غرب محافظة حجّة. وكانت المواجهات توقفت في تلك الجبهات خلال الفترة الماضية، بعد تقدم ميداني، أحرزته قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، في عملية هجومية على مواقع ميليشيات الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن «قوات الجيش الوطني تصدت للهجوم بكل كفاءة واقتدار، وأجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح». وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة بني حسن ومحيطها وأسفرت الغارات أيضاً عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات. كما أكدت المصادر العسكرية نجاح قوات الشرعية في إحباط محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية، في مديرية الملاجم، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكر قائد اللواء 153 مشاة العميد عبدالرحيم العقيلي أن مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي، حاولت مساء أول أمس الأربعاء، التسلل باتجاه وادي فضحة بمديرية الملاجم، بهدف تحقيق أي تقدم ميداني في الجبهة. وأكد أن أبطال الجيش، كانوا لهم بالمرصاد، وأفشلوا تلك المحاولة، وأجبروا عناصر الميليشيات على الفرار بعد تكبيدها خسائر في صفوفها.

ولفت قائد اللواء 153مشاة إلى أن ميليشيات الحوثي الإرهابية أصبحت اليوم تعيش رمقها الأخير نتيجة الضربات الموجعة التي تتلقاها يومياً في مختلف الجبهات.

على صعيد آخر، قُتِل وأصيب 39 مدنياً بينهم 18 طفلاً وامرأة، بنيران ميليشيات الحوثي، في أقل من شهرين في مناطق الساحل الغربي اليمني. ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر طبي قوله إن «المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق المحررة بالساحل الغربي استقبلت منذ بداية شهر أبريل الماضي إلى 16 مايو الجاري، ما لا يقل عن 39 مدنياً، بينهم 18 طفلاً وامرأة، قتلوا وأصيبوا بوسائل مختلفة للحوثيين».