شكرا لقرائتكم خبر عن مساعٍ لبنانية لاحتواء عاصفة الردود المنددة بتصريحات وهبة المسيئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

ساد جوّ من التفاؤل في لبنان، أمس الخميس، بنجاح المساعي في تطويق واحتواء عاصفة الردود المنددة بتصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبة، المسيئة للدول الخليجية، بعد إعفائه وتكليف وزيرة الدفاع، زينة عكر، بالمهمة، في وقت دعا السفير السعودي في لبنان، وليد البخاري، إلى مراجعة السياسات الخارجية اللبنانية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، فيما يناقش مجلس النواب، اليوم الجمعة، رسالة الرئيس ميشال عون، بشأن إطالة أمد التكليف الحكومي منذ 7 أشهر، وسط ترقب لما سيصدر عن المجلس من توصية من الممكن أن تزيد الأمور الحكومية تعقيداً، أو تساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، في حين أحبطت قوات الجيش اللبناني محاولة تهريب 40 سورياً كانوا على متن مركب صيد، يحاولون الهروب بطريقة غير شرعية عبر البحر باتجاه أوروبا.

وقال السفير السعودي، عقب استقباله العديد من الشخصيات السياسية والحزبية اللبنانية في خيمة عربية أقامها قرب مقر السفارة السعودية في بيروت، إن «العلاقات السعودية - اللبنانية هي علاقات بين شعبين وعلاقة وجدانية تربطها روابط العروبة والدم والأخوة والإسلام وعلاقات النسب»، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الأعمال السعودي - اللبناني تم تأجيله مؤقتاً لثلاثة أيام، كما سيتم استئناف البحث في موضوع الحظر على تصدير المنتوجات والزراعات اللبنانية. ولفت البخاري إلى أنه «تلقى مكالمة هاتفية من وهبة أعرب فيها عن اعتذاره الشديد والصريح لما بدر منه في لقائه التلفزيوني». ورداً على سؤال عما إذا كان اعتذار وهبة كافياً، قال: «الأهم ليس أن نعتبره كافياً أم لا، بل مراجعة السياسات الخارجية بإرادة سياسية جامعة تجاه المملكة ودول مجلس التعاون. وعندما تكون هناك مراجعة حقيقية، فهذا يعني أن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة».

من جهة أخرى، وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكنت مخابرات وبحرية الجيش قبالة شاطئ العريضة الحدودي في الشمال، من إحباط محاولة تهريب أشخاص سوريين كانوا على متن مركب صيد، يحاولون الهروب بطريقة غير شرعية عبر البحر باتجاه أوروبا، والأرجح إلى قبرص. وتمت مصادرة المركب واقتياد الموقوفين إلى مركز بحرية الجيش في ميناء طرابلس، والتحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص لاتخاذ الإجراء القانوني في حقهم، وعددهم قرابة ال40 شخصاً، بين رجال ونساء وأطفال.

في غضون ذلك، نفّذ أصحاب عدد كبير من الصيدليات في المتن، إضراباً تحذيرياً، احتجاجاً على آلية توزيع الأدوية، وللمطالبة باستلامها بشكل منصف وعادل. وأشاروا إلى أن صحة المريض أصبحت على المحك، والاستمرار في العمل أضحى صعباً نظراً لشحّ الأدوية، في ظل غياب سياسة دوائية تؤمّن الدواء، وتؤمّن استمرارية عمل الصيدليات،».