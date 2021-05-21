شكرا لقرائتكم خبر عن قصف متبادل يصيب عشرات المدارس بغزة ويلحق أضراراً بإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاش قطاع غزة، أمس الخميس، اليوم الحادي عشر على التوالي تحت القصف الجوي والبري والبحري الإسرائيلي، الذي أوقع مزيداً من الضحايا والخراب وأضراراً جسيمة بعشرات المدارس، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق عشرات الصواريخ على المدن والبلدات والأهداف العسكرية الإسرائيلية موقعة أضراراً مادية كبيرة. وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ 10 مايو/أيار الحالي، إلى 231 ضحية و1710 إصابات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، في حين نفذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار «حماس» في الضفة الغربية، وأكدت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 1800 فلسطيني في الضفة والقدس والبلدات العربية في الداخل خلال الأسبوعين الماضيين.

استهداف المدارس

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر أمس، غارات مكثفة على مواقع مختلفة في قطاع غزة، كما استهدفت عشرات الغارات مناطق سكنية مأهولة بينها منازل لقادة حركة «حماس»، حيث أوقعت الغارات إصابات متفاوتة بصفوف المدنيين، كما استهدفت الغارات عشرات المدارس في القطاع وألحقت بها أضراراً جسيمة.

وفي المقابل ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق رشقات صاروخية على البلدات الإسرائيلية في الجنوب ومستوطنات «غلاف غزة»، وكذلك قصف قواعد عسكرية في الغلاف، حيث أعلنت «كتائب القسام» قصف قاعدة «تل نوف» الجوية برشقة صاروخية، وكذلك استهداف قاعدة «حتسريم» الجوية. وأعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أنها استهدفت بقذائف هاون كيبوتس مارس الجديد وأطلقت رشقات من الصواريخ على مدينة عسقلان وكيبوتس نير إسحاق وقاعدة «تسيلم» البرية وقاعدة «مشمار هنيغف» اللوجستية وقاعدة «رعيم» في صحراء النقب. كما أكدت «كتائب القسام» أنها شنت هجوماً صاروخياً على قاعدة الغذاء والوقود قرب مدينة بئر السبع وبطاريات لمدفعية الهاوتزر قرب مدينة سديروت.

القصف الصاروخي

بدورها، ذكرت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، أنها قصفت برشقات من الصواريخ وعدد كبير من قذائف الهاون الثقيلة كافة المستوطنات والمواقع الإسرائيلية في غلاف غزة. وأوضحت أن قصفها طال العديد من الكيبوتسات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، بما فيها فجة ومارس الجديد وإيرز وكسوفيم ونيريم وزيكيم وأبو مطيبق ونحال عوز وكرم أبو سالم ورعيم وبئيري، إضافة إلى موقع «النصب التذكاري» ومستوطنة أشكول. وأشارت إلى أنها استهدفت بعدد من قذائف الهاون محطات توريد الطاقة الشمسية في محيط كيبوتس كرم أبو سالم. كما أعلنت «ألوية الناصر صلاح الدين»، قصفها موقع إسناد صوفا العسكري وكيبوتس حوليت شرق رفح بخمسة صواريخ من طراز 107 ملم. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط عدد من الجرحى في عدد من البلدات والمستوطنات والكيبوتسات الإسرائيلية. وأكدت إسرائيل أن أكثر من أربعة آلاف صاروخ أطلق من غزة منذ اندلاع الجولة الحالية من التصعيد حول القطاع مطلع الأسبوع الماضي.

وأوقعت الغارات الإسرائيلية، خلال ال24 ساعة الأخيرة، 12 فلسطينياً، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 231، فيما أصيب في الغارات الأخيرة 4 مدنيين، خلال غارة طالت منزلاً غرب الضابطة الجمركية بخان يونس. ويأتي استمرار القصف الإسرائيلي والرشقات الصاروخية للفصائل في وقت تزايدت فيه التصريحات الرسمية بشأن قرب سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة.

اعتقالات واسعة

وفي الضفة الغربية، أكدت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العشرات من مسؤولي وأنصار حركة «حماس». وبحسب المصادر فإن الاعتقالات شملت 62 من أنصار حماس، ومن بين المعتقلين القيادي في الحركة نايف الرجوب والمتحدث باسم كتلة حماس الانتخابية علاء حميدات من مدينة نابلس، والمرشح عن الحركة في الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في 22 مايو/أيار الجاري محمد القزاز من الخليل. وبحسب المصادر اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين اللذين شهدا تصعيداً عنيفاً 1800 شخص من جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والوسط العربي داخل إسرائيل. (وكالات)