شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع «كورونا».. المغرب يخفف حظر التجول الليلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرباط - رويترز

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، تخفيف حظر التجول الليلي ليصبح من الساعة 11 ليلًا، بدلاً من الثامنة مساء، في ظل التراجع المسجل في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان الحكومة المغربية: «ابتداء من الجمعة، سيكون حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة11 ليلاً إلى الساعة 4:30 صباحاً».

وأضاف البيان: «تقرر إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، عند الساعة11ليلاً، والإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي أقرت سابقاً في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات، والتجمعات والتظاهرات، وقاعات السينما والجنائز».

وبدأ المغرب منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تدابير الحظر الليلي ابتداء من الساعة الثامنة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً، وسجلت السلطات، الخميس، ثلاثة وفيات جديدة 333 إصابة بـ«كورونا»، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 516091 حالة، والوفيات إلى 9109.