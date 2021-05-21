شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل نفسه بالخطأ خلال تصوير مقطع على «تيك توك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيشاور- باكستان

لقي شاب في التاسعة عشرة من العمر مصرعه، بعدما أطلق النار على رأسه عن طريق الخطأ، خلال تصويره مقطع فيديو أراد نشره على «تيك توك»، يبيّن محاولة انتحار مفترضة، بحسب ما أعلنت الشرطة، الخميس.

وصوّب الشاب حميد الله، المعروف محلياً لدى متابعي الشبكات الاجتماعية، على صدغه مسدساً عائداً لصديق له من دون علمه بأنه محشو بالرصاص.

وقال مسؤول الشرطة في وادي سوات، شمال غربي باكستان، بادشاه حضرت، إن «الشاب قضى على الفور». وأوضح، أن «هذا الشاب كان مشهوراً على النطاق المحلي، ونشطاً على «تيك توك»».

ولم يُنشر مقطع الفيديو على «تيك توك»، لكن أصدقاء الشاب تداولوه في ما بينهم قبل أن ينتشر على نطاق واسع.

والشاب له نحو 600 مقطع فيديو عبر «تيك توك»، حيث يتابعه أكثر من ثمانية آلاف شخص. وكان يظهر في التسجيلات وهو ينفذ مقالب بأصدقائه، أو يمارس رياضة الكريكت، أو يصف حياته في منطقته النائية.

وشهدت باكستان، العام الماضي، حادثتي وفاة خلال تصوير مقاطع لنشرها على «تيك توك»، إذ توفي عنصر أمني في حادث عرضي، حين كان يلهو بسلاحه في كراتشي، كما قضى مراهق بعدما سحقه قطار في راولبندي.