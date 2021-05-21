شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة ملتقيات تتبنى قدرات خط الدفاع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلق برنامج «جاهزية» الدورة الأولى لسلسلة ملتقيات خط الدفاع الأول الهادفة إلى بناء قدرات الكوادر الطبية التخصصية في طب الكوارث، ولزيادة جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة خلال الكوارث والأزمات، تحت شعار «لا تشلون هم»، بالشراكة مع «المؤسسة الأمريكية لدعم الحياة خلال الكوارث»، و«المجموعة البريطانية لدعم الحياة» و«الكلية الأمريكية للطب».

ودشنت الدورة الأولى، ميدانياً، وعبر الاتصال المرئي، لزيادة الاستعداد والاستجابة للكوارث وللطوارئ، بمشاركة كوادر طبية وإدارية وفنية، من مختلف مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة.

ويأتي الإعلان عن أول سلسلة، بعد نجاح المرحلة التشغيلية لبرنامج «جاهزية» في تدريب نحو 500 من خط الدفاع الأول في طب الكوارث وتأهيل قيادات من المتميزين مدربين يتولون مهام البرامج التدريبية المعتمدة.