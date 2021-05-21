شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 مشارك في ندوات أكاديمية أبوظبي الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أكاديمية أبوظبي الحكومية- منصة تطوير الكفاءات البشرية- مبادرات رمضان لعام 2021 والتي قدّمت خلالها ندوات افتراضية طوال الشهر الفضيل لدعم التطوير المهني المستمر والمثمر.

وركّزت الندوات الافتراضية الثلاث «نحو التعلم الرقمي»، تعلّم وعلّم و«ساعة قيادة» على ثقافة التعلم والتطوير المستمر والمستقبل الرقمي ومشاركة المعرفة والخبرات، دعماً لجهود أبوظبي في بناء اقتصاد المعرفة المستدام.

وشهِدت الندوات الافتراضية مشاركة واسعة من المتحدثين والقادة في حكومة إمارة أبوظبي ومجموعة المتحدثين في قطاع تطوير الكفاءات الرقمية والقيادية والتعليمية في أبوظبي، إلى جانب مشاركة واسعة من الجمهور في الندوات، حيث وصل عدد المشاركين إلى ما يقارب الـ2000.

وأشادت سمية الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، بالمشاركة الواسعة من قطاعات عدة من الجمهور في مبادرات رمضان 2021، خصوصاً التي استهدفت تنويع المعارف الرقمية للمشاركين فيها، ومشاركة الخبرات والمعرفة بما يسهم في زيادة القدرة على التحول الرقمي بالمواءمة مع تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية. وكشفت الحوسني عن استمرار المبادرة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وتنفيذ استراتيجية أكاديمية أبوظبي الخاصة، بتطوير الكفاءات البشرية في الإمارة.

من جانبها، لفتت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة تكنولوجيا التعلم والابتكار في أكاديمية أبوظبي الحكومية، إلى أن مبادرات رمضان 2021،نجحت بسبب التنوع اللافت في المواضيع التي طرِحت، فالتعلم الرقمي ومشاركة الخبرات والمهارات القيادية، تشكل حجر زاوية في أهداف الأكاديمية.