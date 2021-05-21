بايدن يوجه الشكر للسيسي لدوره في التهدئة في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشكر لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لدوره في التهدئة في غزة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

برعاية مصرية، جرى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة؛ اعتبارا من الساعة (0200) فجر الجمعة، "بتوقيت فلسطين".

وستوفد القاهره وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ، والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

وافقت دولة الاحتلال الإسرائيلي، على المقترح المصري لوقف إطلاق النار مع الفلسطينيين وبدون أية شروط، على أن موعد وقف إطلاق النار في وقت لاحق.

وقال بيان صدر عن مدير المكتب الإعلامي لرئيس وزراء دولة الاحتلال، أوفير جندلمان، إن "الكابينت [مجلس الوزراء المصغر] التأم هذا المساء وقبل بالإجماع بتوصية قادة الأجهزة الأمنية جميعا, بمن فيهم رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس هيئة الأمن القومي, بقبول المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط حيث سيدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في ساعة سيتم تحديدها لاحقا".

وتابع البيان أن "المستوى السياسي يؤكد على أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر وافق على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

فيما أوضحت القناة 12 العبرية، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية، أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ في الثانية فجرا، بحسب التفاهمات مع مصر.