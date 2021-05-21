مقاتلات التحالف تدك الحوثيين على أطراف مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم وجرح آخرون، جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، في أطراف محافظة مأرب.

واستهدفت الغارات تجمعات ومواقع الميليشيات الحوثية، في مواقع متفرقة بجبهات صرواح.

وأسفرت الغارات عن تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني عن إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثي أمس، على مواقع عسكرية بمديرية «عبس» غربي محافظة حجّة.

وقال مصدر عسكري أن الميليشيات شنت هجوماً بمختلف الأسلحة على مواقع عسكرية في جبهة «بني حسن»، وأكد تصدي قوات الجيش للهجوم وإجبار المهاجمين على التقهقر والفرار بعد تكبّدهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة بالجبهة ومحيطها.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية وتدمير عدد من الآليات والأطقم التابعة للميليشيات.

وفي سياق متصل، قُتِل وأصيب 39 مدنياً بينهم 18 طفلاً وامرأة، بنيران ميليشيات الحوثي في أقل من شهرين في مناطق الساحل الغربي.

ونقل الإعلام العسكري للقوات المشتركة عن مصدر طبي قوله إن المستشفيات والمراكز الطبية في المناطق المحررة بالساحل الغربي استقبلت منذ بداية شهر أبريل الماضي إلى 16 مايو الجاري ما لا يقل عن 39 مدنياً، بينهم 18 طفلاً وامرأة، قتلوا وأصيبوا بوسائل مختلفة للحوثيين.

وأوضح المصدر أن عدد القتلى بلغ 9 مدنيين، بينهم 4 أطفال وامرأة، منهم 7 مدنيين قُتلوا جراء انفجار ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات الحوثيين، وآخران قُتِلا بشظايا قذائف إحداها أُطلقت من طائرة مسيرة.

وأضاف المصدر أن 30 مدنياً، بينهم 10 أطفال و4 نساء، تعرضوا للإصابة بشظايا قذائف هاون، وانفجار ألغام وعبوات ناسفة، وأعيرة نارية وقذائف من طائرة مسيرة، وذلك في مديريات «الدريهمي وحيس والتحيتا والخوخة» التابعة لمحافظة الحديدة، و«المعافر وذوباب» التابعتين لمحافظة تعز.

يذكر أن 18 مدنيًا بينهم 5 أطفال، و4 نساء، قُتلوا وأُصيبوا بنيران ميليشيات الحوثي في شهر مارس الماضي، في مناطق الساحل الغربي، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية وجرائمها المستمرة ضد المدنيين.