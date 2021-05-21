اشتباكات بين سوريين ولبنانيين في بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

نشبت اشتباكات أمس، بين لبنانيين وسوريين كانوا في طريقهم للإدلاء بأصواتهم في سفارتهم بلبنان لصالح الرئيس بشار الأسد، مع بدء التصويت في الخارج قبل انتخابات الرئاسة المقررة الأسبوع المقبل.

وقال شهود إن الناخبين كانوا يتحركون في قافلة من السيارات والحافلات ويلوحون بعلم سوريا ويذيعون أغاني تشيد بالأسد عبر مكبرات صوت في طريقهم إلى السفارة الواقعة على مشارف بيروت عندما هاجم مجموعة من اللبنانيين سياراتهم. وأضاف الشهود أن اللبنانيين حطموا النوافذ وأحرقوا الأعلام مما عطل المرور على طريق سريع.

وقال محتج لبناني طلب عدم نشر اسمه «يمكنهم الذهاب والتصويت والعودة لكن حمل العلم السوري هنا هذا لا يجوز، هذا استفزاز».

وأدلى السوريون في الخارج بأصواتهم أمس، قبل الانتخابات المقررة يوم 26 مايو داخل سوريا.