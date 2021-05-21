العراق.. اعتقال 6 «دواعش» في نينوى

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية أمس، اعتقال 6 إرهابيين من تنظيم «داعش» في مناطق متفرقة في محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي: إن «قوات جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت بعد معلومات استخبارية دقيقة من نصب كمين محكم لإرهابيين يحملان الجنسية السورية خلال محاولتهما التسلل عبر الحدود المشتركة». وأشارت إلى أنه تم «تدوين أقوالهما واعترفا بالانتماء لعصابات «داعش» الإرهابية ومشاركتهما في مواجهة الأجهزة الأمنية».

وذكرت أن «قوات جهاز الأمن الوطني تمكنت بعمليات متفرقة غربي نينوى من اعتقال 4 إرهابيين ينتمون لعصابات «داعش» اعترفوا بعملهم في ما يسمى ديواني الجند والغنائم التابع لولاية الجزيرة ومشاركتهم في سلب ممتلكات المواطنين علاوة على صد تقدم القوات العسكرية خلال عمليات التحرير». ولفتت إلى أنه تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.