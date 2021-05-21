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السعودية: نرفض طرد الفلسطينيين من القدس الشرقية

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ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس، إن المملكة العربية ترفض إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مؤكداً أن «الاعتداءات على الشعب الفلسطيني انتهاك للمواثيق الدولية».
وأضاف وزير الخارجية السعودي في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن «قضية فلسطين أساسية في سياستنا حتى يستعيد الفلسطينيون أراضيهم»، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تسببت في التصعيد، وأن العنف لا يجلب إلا العنف ويزيد من الصراع.
وشدد فيصل بن فرحان على ضرورة الوصول لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام، مرحّباً في السياق ذاته بجهود التوصل لوقف عاجل لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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