مصر تؤكد ضرورة تغليب الحل السياسي لأزمة اليمن

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة اليمنية وصولاً إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المتفق عليها، وعلى نحو يفضي إلى وضع حد للتدخلات السلبية في الساحة اليمنية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء الوزير شكري مع رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد بن دغر، حيث جرى بحث مستجدات الأزمة اليمنية، وسبل تعزيز دعم مصر لليمن للخروج من محنته الحالية.

وشدد شكري في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة على نحو يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ويصون مقدرات الشعب اليمني، مجدداً التأكيد على أن اليمن يعد أحد ركائز الأمن القومي العربي.

ورحب البيان مجدداً بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في مارس الماضي لإنهاء الأزمة اليمنية، والتأكيد على ضرورة التفاف كافة الأطراف اليمنية حول هذه المبادرة بما يحقن دماء الشعب اليمني ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى اليمني عن تقديره لدعم مصر المستمر لبلاده وللجالية اليمنية المقيمة في مصر فضلاً عن تطلع بلاده لتعزيز مختلف أطر التعاون الثنائي.