دولة أوروبية تسجل أعلى معدل إصابة بكورونا في القارة

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رغم أن العديد من الدول الأوروبية بدأت تخفف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن إحداها سجلت أعلى معدل في الإصابات الجديدة بالوباء.

وذكرت أحدث الأرقام الصادرة عن مسؤولي الصحة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن السويد باتت تشهد أعلى معدل للإصابات الجديدة بالفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وسجلت الدولة الإسكندنافية، التي لفتت استراتيجيتها الفريدة من نوعها في التعامل مع هذه الجائحة مع قيود قليلة نسبيا، الكثير من الاهتمام الدولي، 577 حالة جديدة لكل 100 ألف من سكان البلاد في الأيام الـ 14 الماضية - وهو أعلى من جميع البلدان في المنطقة

الاقتصادية الأوروبية.

وذكر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن ليتوانيا تتخلف قليلا عن السويد، حيث سجلت معدلا قدره 563 حالة بينما سجلت قبرص ثالث أعلى معدل بواقع 522 حالة.

مع ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة، لايزال عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في السويد منخفضا، حيث سجلت نحو 12 حالة وفاة لكل مليون نسمة.