تصريحات أميركية مطمئنة بشأن هدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الخميس، بتصريحات مطمئنة بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت ساكي، خلال الإفادة الصحفية اليومية، إن تقارير عن تحرك نحو وقف إطلاق النار تبدو مشجعة.

وأضافت المتحدثة «اطلعنا على تقارير بشأن تحرك صوب وقف محتمل لإطلاق النار. هذا مشجع بالطبع».

واكتسبت التحركات الدبلوماسية الرامية لوقف إطلاق النار في التصعيد الحالي، قوة دافعة اليوم الخميس بعدما دعا الرئيس الأميركي جو بايدن للتهدئة.

وأجرى بايدن اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل التوصل إلى هدنة بين الطرفين.