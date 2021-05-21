السيسي وبايدن يبحثان تهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

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قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، لبحث تهدئة الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال على "استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف".

بدوره، ذكر البيت الأبيض أن بايدن والسيسي بحثا وقفا محتملا لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال البيت الأبيض "بحث الزعيمان الجهود لتحقيق هدنة تضع نهاية للأعمال القتالية الحالية في إسرائيل وغزة. لقد اتفقا على التواصل المستمر بين فريقيهما حتى النهاية".

في السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ستصوت اليوم الخميس على هدنة مقترحة من جانب واحد في غزة ستدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة.

ولم يعقب مسؤولون إسرائيليون على التقرير بعد. وجاء التقرير بعد ساعة من عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاجتماع.

ويتواصل قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة بينما يتواصل سقوط الصواريخ التي أطلقت من غزة على مدن وبلدات إسرائيلية.

وراح ضحية التصعيد منذ 10 مايو الجاري 232 شخصا في غزة وأصيب أكثر من 1900 في القصف الجوي.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل وإن المئات يعالجون من إصابات تعرضوا لها في هجمات صاروخية.