الاحتلال الإسرائيلي يعلن وقف إطلاق النار في "غزة" بدءا من فجر الجمعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر المنعقد مساء الخميس، وافق بالإجماع على وقف لإطلاق النار، بعد 11 يوما من التصعيد واستهداف قطاع غزة بغارات خلّفت شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال، وقالت حماس إنها ملتزمة به ما التزمت إسرائيل.



وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار يسري بدءا من الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة بحسب التفاهمات مع المصريين، كما نقل موقع "أكسيوس" (AXIOS) عن مسؤول إسرائيلي أن مبدأ وقف إطلاق النار هو الهدوء مقابل الهدوء.



وأفاد بيان الحكومة الإسرائيلية بأن سريان وقف إطلاق النار سيبدأ في ساعة يتم الاتفاق عليها لاحقا، موضحا أن تل أبيب قبلت وقف إطلاق نار متبادلا ومن دون شروط بناء على اقتراح مصري.



وذكرت القاهرة في بيان رسمي أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار تم برعاية مصرية، وأنه متبادل ومتزامن وسيبدأ الساعة عند الثانية فجر الجمعة.



وأضاف البيان أن القاهرة سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة تنفيذ الاتفاق.



من جهتها، قالت حركة حماس إن "الأشقاء في مصر أبلغونا بأنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن"، وأنه سيبدأ الساعة الثانية من فجر الجمعة.



وأكدت حماس أن "المقاومة الفلسطينية ستلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال".



كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن "مصر أبلغتنا بقبول الاحتلال المقترح المصري بوقف إطلاق نار متبادل ومتزامن الساعة الثانية فجر الجمعة".



وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "الواقع على الأرض سيحدد مصير العملية العسكرية في غزة".



وتقصف إسرائيل منذ 11 يوما قطاع غزة مستخدمة المدفعية والطائرات، وأدت هذه الضربات إلى استشهاد أكثر من 230 فلسطينيا -بينهم 65 طفلا و36 امرأة- وجرح 1710 آخرين في القطاع، بالإضافة إلى دمار هائل، إذ أُسقطت أبنية بكاملها ولحقت أضرار جسيمة بمبان أخرى وبالبنى التحتية.



المصدر: الجزيرة