مؤقتة وغير مشروطة.. تفاصيل الهدنة بين إسرائيل والفصائل في غزة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 12:22 صباحًا

كشفت مصادر مطلعة، أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني.

وأوضحت المصادر أن هذه التهدئة غير مشروطة وهي مؤقتة لحين الحديث مرة أخرى لتهدئة دائمة، وهو ما سيتم العمل عليه خلال الثلاثة أيام المقبلة، مشيرا إلى أن القاهرة اشترطت على إسرائيل خفض التصعيد بداية من صباح الجمعة.

وأضافت أن مصر تواصلت أيضا مع الجانب الفلسطيني، وأكدت ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بداية من الليلة، وهو الأمر الذي أكدته الفصائل الفلسطينية.

وذكر التلفزيون المصري، مساء اليوم الخميس أن الجهود المصرية للتوسط من أجل وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة تكللت بالنجاح.

وأضاف أن الهدنة في القطاع ستسري اعتبارا من الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي

وقال مسؤول في حركة حماس لرويترز، إن إسرائيل وحماس ستدخلان في هدنة “متبادلة ومتزامنة” في غزة اعتبارا من الثانية صباح الجمعة (2300 بتوقيت جرينتش الخميس).

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن الحكومة الأمنية المصغرة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقرت الهدنة على أساس ما وصفه مسؤول “بتهدئة مقابل تهدئة”.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى232 شهيدا، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 29 شهيدا.

وقتلت صواريخ الفصائل الفلسطينية ما لا يقل عن 12 إسرائيليا وأصابت نحو أكثر من 300 على مدار 11 يوما منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.