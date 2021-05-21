شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يشيد بالجهود المصرية ويرحب بوقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالجهود المصرية التي أسهمت في التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار المتزامن بين الفلسطينيين و الإسرائيليين.

وأكد العسومي في بيان أن الجهود المصرية التي بذلت بشكل مستمر ومتواصل لوقف إطلاق النار تعكس ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن، فضلا عن ضرورة استعادة الهدوء داخل قطاع غزة بما يمهد لإعادة إطلاق مسار المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات المرجعيات الدولية.