اتفاق متبادل لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته مصر.. أعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الخميس، على وقف إطلاق النار في غزة، يبدأ في الثانية فجر الجمعة بتوقيت فلسطين.



وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي "وافق الكابينت على وقف إطلاق النار في غزة".

وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا جاء فيه، أن الكابينت صادق بالإجماع على قبول المقترح المصري لوقف اطلاق النار من قبل الطرفين وبدون أية شروط، لكن ألمح إلى أن الواقع على الأرض هو الذي سيحدد استمرار المعركة من عدمه.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "رويترز" أن حركة حماس الفلسطينية كذلك أعلنت من جانبها التوصل لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" مع إسرائيل بداية من الساعة 2 فجر يوم الجمعة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الكابينت سيصادق على وفق أحادي لإطلاق النار.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (12) إن إسرائيل نقلت رسالة إلى مصر بأنها توافق على وقف إطلاق النار وأنها ستتعمل من منطلق "هدوء مقابل هدوء".