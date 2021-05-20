شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإفريقي يحث على «انتقال ديمقراطي» في تشاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليبرفيل - أ ف ب

حث الاتحاد الإفريقي في بيان، الخميس، المجلس العسكري الذي تولى السلطة في تشاد عقب وفاة الرئيس إدريس ديبي إيتنو، بإتمام عملية «انتقال ديمقراطي» تفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية خلال 18 شهراً.

وتولى المجلس العسكري المكوّن من 15 شخصية عسكرية، ويقوده أحد أبناء الرئيس السابق، السلطة في 20 إبريل/ نيسان الماضي. وحلّ المجلس على الفور الحكومة والبرلمان، وعلّق الدستور، واعداً بإجراء انتخابات ديمقراطية بعد فترة 18 شهراً «انتقالية»، وقابلة للتجديد مرة واحدة.