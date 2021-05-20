شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تأمل في ألا يحكم عليها التاريخ بأنها كانت «كسولة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخميس، عن أملها في ألا يحكم عليها التاريخ بأنها كانت «كسولة»، أو تتهم بالتقاعس في أداء عملها، بعدما أمضت 16 عاماً في قيادة أكبر اقتصاد أوروبي، لقبت خلالها بـ«أقوى امرأة في العالم». وقالت ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية بعد الانتخابات في سبتمبر/ أيلول المقبل، إنها لا تزال تخشى أن يعتقد الناس أنها لم تعمل بجد بما فيه الكفاية، بحسب تصريحات لها في منتدى على الإنترنت استضافته محطة «في دي آر».

وعندما سئلت عما لا تريد أن يكتب عنها في كتب التاريخ، ردت المستشارة بابتسامة: «بأنني كنت كسولة».

ويأتي تصريح ميركل على الرغم من سمعتها لكونها في الواقع عكس ذلك تماماً، وأجابت عن سؤال بشأن خططها للتقاعد قائلة: «لم أفكر في الأمر بعد». وأضافت: «سأستمر في العمل الآن وفي النهاية ستأخذ الأمور مكانها».

وعرفت ميركل (66 عاماً) بجدول أعمالها المزدحم. وفي عام 2015، تصدرت يومياتها عناوين الصحف، بعدما عقدت اجتماعات في كييف وموسكو وواشنطن وأوتاوا ومينسك، كلها في غضون أسبوع واحد، وبلغت ذروتها في 17 ساعة من المفاوضات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار.