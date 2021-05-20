شكرا لقرائتكم خبر عن 63.8 مليون درهم صرفها صندوق الزكاة لـ 5216 أسرة منذ بداية 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

استفادت 5216 أسرة، تضم 21767 فرداً من أموال الزكاة والمحسنين بمبلغ 63,803,917 درهماً صرفه صندوق الزكاة للمستحقين خلال الفترة من مطلع العام 2021 حتى 20 مايو/ أيار الجاري، فيما تم صرف مبلغ 12,481,814 درهماً خلال شهر رمضان الماضي، استفادت منه 1734 أسرة تضم 8160 فرداً.

واعتمدت لجنة الصرف في الصندوق أمس، مبلغ 4,204,302 درهم للأسبوع الحالي منذ أول عيد الفطر المبارك حتى يوم أمس الخميس استفادت منه 290 أسرة تضم 1111 فرداً ، وغطى المبلغ 12 مشروعاً تندرج ضمن مشاريع الصندوق، وتشمل مشروع إعانة (العاطلين عن العمل) 15 حالة ، مشروع أقرأ (طلبة علم المدارس) 111 حالة ، و19 حالة ضمن مشروع أمتي (المسلمين الجدد)، 9 حالات مشروع أجر وعافية (المرضى)، ومشروع الأمل (المعاقين) 6 حالات، مشروع تلاحم (المطلقات) 27 حالة، مشروع تواصل (أسر السجناء) 4 حالات، مشروع داعم (ضعف الدخل) 42 حالة، مشروع رحمة (الارامل) 9 حالات، مشروع قل ربي ارحمهما (المسنين) 11 حالة، مشروع مودة (المواطنات زوجة اجنبي) 26 حالة ومشروع وقل ربي زدني علماً (طلبة الجامعات) 11 حالة.