«موقف ثابت وحل جذرى واحتواء التصعيد».. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي والسيسي

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من اجل وقف العنف والتصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وتم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال علي استمرار التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر، وكذلك تعزيز التنسيق المتبادل المثمر بين الأجهزة المختصة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاحتواء تصعيد الموقف. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تكاتف جميع الجهود لاحتواء التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل جذري شامل للقضية الفلسطينية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث وتبادل الرؤى من أجل وقف العنف والتصعيد في الأراضى الفلسطينية في ظل التطورات الأخيرة.

وأعرب الرئيس الأمريكى يعرب عن بالغ تقديره وتثمينه لجهود الرئيس الحثيثة مع جميع أطراف القضية.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم من الرئيس الأمريكي جو بايدن.