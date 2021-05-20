«جاهزون ببنية تحتية قوية».. وزير الرى يكشف آليات التعامل مع الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى.. إنفوجراف

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن عملية ملء سد النهضة الإثيوبي ستؤثر على الحصة المقررة لمصر والسودان.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى، إن مصر جاهزة ببنية تحتية قوية للموارد المائية فى حالة الملء الثانى لسد النهضة، مشدداً على أن عدم الوصول لاتفاق مرضى لملء وتشغيل سد النهضة يسبب مشكلة للجميع" سيدخلنا فى دوائر أخرى نحن فى غنى عنها، وهذا مهم للجميع". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وشرح الدكتور محمد عبد العاطى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامى رامى رضوان، آليات التعامل مع الملء الثانى لسد النهضة الإثيوبى حال حدوثه، وقال "أننا عندما نتحدث عن إدارة الموارد المائية، لابد أن نفكر فى البنية التحتية وقدراتها على تحمل الصدمات، فمثلا عند حدوث جفاف يكون السؤال ما هى المدة التى من الممكن أن نتحملها؟.. وإذا حدثت فيضانات عالية من الممكن أن نتحملها إلى متى؟.. وكذلك فى حالة حدوث سيول كيف سنتعامل معها؟ كما أن التغيرات المناخية مثلها مثل الفيضان العالى والجفاف والسيول".

ولفت عبدالعاطي، إلي أن المخطط لإثيوبيا تخزين 13 ونصف مليار متر مياه ، ولكن هناك أمورا فنية وتقنية ، من الممكن أن تمنعهم من ملء هذا الكم من المياه، مشيراً إلي أن هذا الملء سيشكل مشكلة كبيرة للسوادن وصدمة بالنسبة للدولة المصرية وخاصة حال وجود جفاف طبيعي مع الجفاف الصناعي.

وتابع قائلاً : إن السودان ستتعرض لـ 3 مشكلات أبرزها الجفاف والفيضان، وأخيراً العكارة التي تعرضت لها السدود السودانية نتيجة الفعل الأحادي من جانب إثيوبيا، مشيراً إلي أن هناك عددا من السيناريوهات التي تم وضعها لامتصاص الصدمات الناتجة من عملية الملء الثاني حال حدوثها.