شكرا لقرائتكم خبر عن 15 اقتراحا برغبة أمام "شكاوى النواب" بشأن تطوير المستشفيات والوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، 15 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، خاصة بالمنظومة الصحية، بشأن إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات ووحدات صحية، وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية، وزيادة عدد مدارس التمريض، وزيادة عدد الحضانات فى المستشفيات، ودعم منظومة الإسعاف.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن إقامة مدرسة تمريض بوحدة صحة المرائة بقرية دمرو - مركز سيدى سالم - محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن مد مستشفى سنورس المركزي محافظة الفيوم ببعض الأجهزة الطبية لحاجة المستشفى إليها، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن زيادة ميزانية مستشفي سوهاج الجامعي وزيادة أجهزة التنفس بها، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي، بشأن استقطاع جزء من حديقة روض الفرج لتوسعة مستشفى جراحات اليوم الوحدة وتوسعة مركز شباب الثورة الحضرى بروض الفرج - محافظة القاهرة.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن توفير الاعتمادات المالية لإحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزي - محافظة دمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد فودة، بشأن توفير مبلغ (50 مليون جنيه) لدعم المراكز الطبية والمتخصصة ومستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة - محافظة الدقهلية.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة - مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب فایق الزكي المغازي، بشأن تحويل مستشفى بلقاس المركزي إلى مستشفى عام - محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف الشبراوى أبو العلا، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية ميت طريف إلى مستشفى تكاملي مركز دكرنس - محافظة الدقهلية.

وتنظر اللجنة أيضاً، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن إنشاء مستشفي في تقاطع طريق الأوتوستراد مع الطريق المؤدي إلى حي حلوان أمام شركة النصر للسيارات - محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن إنشاء وحدة صحية بقرية سيدى دمين - مركز أبو المطامير - محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال النحال، بشان توفير جهاز أشعة مقطعية (C.T) وجهاز أشعة (CR) ديجيتال المستشفى المحمودية، ومستشفى الرحمانية المركزي - محافظة البحيرة.

والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن زيادة الحضانات في المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة على، بشأن إنشاء مستوصف طبي متكامل بقرية قسطل التابعة لمركز نصر النوبة - محافظة أسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة أيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى القصير المركزي، ومستشفى رأس غارب - محافظة البحر الأحمر.