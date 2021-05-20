شكرا لقرائتكم خبر عن متى تتقادم حقوق هيئة التأمينات وحالات الاستثناء وفقا للقانون؟ اقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بأن تتقادم حقوق هيئة التأمينات الاجتماعية قبل اصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بانقضاء 15 سنة من تاريخ الاستحقاق.

وتنص المادة (147) على أنه استثناء من أحكام القانون المدني تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.

ووفقا للمادة، فمع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن، وفى جميع الأحوال لا يسري التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.