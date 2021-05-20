شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: مصر لديها خبرة تاريخية فى التعامل مع القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسى، إن الدولة المصرية تمتلك قدرة دبلوماسية وخبرة تاريخية فى التفاوض لوقف العنف والصراع الفلسطينى الإسرائيلى، متابعا: "مصر لديها الخبرة الكافية فى أعمال الواسطة نظراً لخبرتها فى التفاوض مع إسرائيل أو نزاعات أخرى.. وليست هى المرة الأولى لمصر فى ذلك بل شاركت فى الوساطة قبل ذلك فى الحروب الثلاثة الماضية وكان لها دورا مؤثرا".

وأضاف "سعيد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء DMC"، الذى تقدمه الإعلامية آية جمال عبر قناة "dmc"، أن مصر تعمل على منع حدوث انتكاسة لوقف إطلاق النار فى التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لافتاً إلى أن مصر قامت بالدور الأكبر فى عملية التهدئة بين فلسطين وإسرائيل.

وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" في قطاع غزة برعاية مصرية؛ اعتبارا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 مايو بتوقيت فلسطين.

وأكدت الوكالة أن القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التى من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.