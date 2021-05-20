شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: قد يتم التوسع فى إسناد خدمات الجمع والنقل للمخلفات للشركات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سكرتير عام محافظة القاهرة، اللواء محمد حنفى، إنه تم توقيع عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتين لجمع وتدوير القمامة، وقد يتم التوسع في إسناد أعمال الجمع والنقل والنظافة للشركات الوطنية في ضوء تقييم التجربة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة لنظافة القاهرة للعام المالي الجديد 2021/2022.

وتعقيباً علي سؤال "السجيني" عما إذا كان سيتم التوسع في إسناد الأمر للشركات الوطنية، أكد ممثل محافظة القاهرة، أن التعاقد مع الشركتين سيكون بمثابة تجربة مبدئية لتقييم المنظومة الجديدة، وفي ضوء ذلك إما سيتم التوسع في الشركات الوطنية حال ثبوت نجاحها، أو اختزال الأمر علي هيئة النظافة لتتولي أمر النظافة في العاصمة بالكامل.

وفى سياق متصل، لفت إلي أن رئيس الهيئة استعرض الرؤية الكاملة المستهدفة خلال الفترة القادمة في لقاء بالمحافظة، والتي حققت وفورات نتيجة السياسات الجديدة التي استخدم فيها إمكانيات الهيئة في مختلف القطاعات، فضلا عن التفكير في آليات خارج الصندوق والفكر غير النمطي وهو أمر محمود يستوجب دعمه.

الأمر الذي استوقف النائب أحمد السجيني للوقوف علي حجم الوفورات المحققة في الموازنة الجديدة، ليؤكد سكرتير عام محافظة القاهرة، أن أهم الوفورات تحققت في استهلاك الوقود وإحكام السيطرة علي الخامات والمعدات والإصلاحات التي كان ينفق عليها الكثير من الأموال.